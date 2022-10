Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Mountainbike aus Garage

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag aus einer Garage in der Gleiwitzer Straße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Die Täter stahlen den Drahtesel irgendwann zwischen 20 Uhr und 7 Uhr. Die Garage, in der das silberfarbene Fahrrad stand, war vermutlich nicht abgeschlossen. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Cube", sein Wert wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

