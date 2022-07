Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Nacht vom 01.07.22 auf den 02.07.22 kam es in der Tatzeit von 21:25 - 06:15 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "An den Steinköpfen". Bislang unbekannte Täter gelangten zunächst in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort mit einem Hebelwerkzeug die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung wurden scheinbar sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden Bargeld samt Geldkassette, Schmuck, Parfum, eine Lederjacke und diverse technische Geräte. Der Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell