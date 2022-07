Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen im Ambergau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hildesheim (ots)

Bockenem, Weinberg. (WUN) Bei bestem Ausflugs- und Motorradwetter kontrollierte die Spezialisierte Kontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen gezielt Motorradfahrende. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Gruppe der "sportlichen Motoradfahrenden" gelegt. Dieser Personenkreis nutzt die gut ausgebaute Serpentinenstrecke des "Weinbergs" besonders gerne, um mit meist zügiger Geschwindigkeit die Kurven auch mehrfach hin- und her zu fahren. Dies geschieht dann sehr zum Unmut der Netter Bürger*innen, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen; zudem fühlen sich auch die Gäste des "Restaurant Am Weinberg" beim Verweilen auf der Sonnenterrasse durch den Motorlärm gestört. Neben den negativen Auswirkungen durch die hochdrehenden Motoren der Motorräder, stellt das Durchfahren der Kurvenstrecke mit oftmals nicht angepasster Geschwindigkeit auch eine stark erhöhte Gefährdung der Verkehrssicherheit dar. In der Vergangenheit kam es am Weinberg und in den Kurven Richtung Henneckenrode immer wieder zu Motorradunfällen mit zum Teil schwerstverletzten und getöteten Personen. Durch wiederholte Kontrollen der Motorradfahrenden, soll diese Gruppe sensibilisiert werden, ihr risikofreudiges Fahrverhalten zu ändern. Am Samstag, 2. Juli 2022, wurden in fünf Stunden knapp 50 Motorradfahrende und ihre Maschinen kontrolliert. Überwiegend konnten es die kontrollierten Beamt*innen bei präventiven Gesprächen belassen. Einige Fahrer*innen müssen jedoch wegen verschiedener Verstöße in Bezug auf ihre Fahrweise oder des technischen Zustandes ihrer Maschine mit Bußgeldbescheiden rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell