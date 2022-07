Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Freitag, 01.07.2022 stellt ein 35jähriger Bad Salzdetfurther um 05:15 Uhr fest, dass die Verglasung der Fahrertür an seinem PKW einge- schlagen wurde. Zusätzlich wurde der Innenraum mit Bauschaum besprüht. Die Armaturen sowie die Sitze und die Beifahrertür wurden erheblich beschädigt. Der gesamte Sachschaden dürfte etwa 10.000 Euro betragen. Der PKW Daimler V-Klasse war vor dem Haus des Geschädigten in 31162 Bad Salzdetfurth, im dortigen Birkenweg ordnungsgemäß abgeparkt. Vor etwa 2 Monaten wurde hier bereits ein andere PKW auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Auch damals wurde die Verglasung eingeschlagen und der PKW von außen und innen mit Bauschaum besprüht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Täter im näheren Umfeld des Geschädigten zu suchen sein dürfte. Personen die Angaben zu den beiden Taten oder zum Täter machen können, sollten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 in Verbindung setzen.

