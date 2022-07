POL-HI: Autobahnpolizei fährt zur Hilfeleistung und stellt etliche Rechtsverstöße fest

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (ede) Am 30.06.2022 kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:15 Uhr in der Weichsstraße in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW VW Passat an der Front beschädigt. Augenscheinlich wurde der PKW durch ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren gestriffen. An dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. ...

