Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Edeka Markt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Am Freitag, 01.07.2022 stellt ein Mitarbeiter des Edeka-Marktes in 31174 Schellerten, Über der Wasserfurche, gegen 05:30 Uhr Morgens fest, dass die Verglasung zur Bäckerei im Markt beschädigt ist. Offensichtlich hatten mehrere Täter die Verglasung zur Bäckerei mit einem Gullydeckel eingeworfen. Danach begaben sich die Täter in den Verkaufsraum der Bäckerei und versuchen dann die Verbindungsabtrennung zum Edeka-Markt zu überwinden. Dabei dürfte sich einer der Täter verletzt haben, da vor Ort Blutspuren aufgefunden wurden. Den Tätern gelangt es aber nicht in den eigentlichen Markt vorzudringen. Sie gaben ihr Vorhaben auf und verließen den Markt ohne Beute. An der Glastür entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei aus Bad Salzdetfurth bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell