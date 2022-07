Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HOLLE/Grasdorf (hep): Am 01.07.2022, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Hotel-/Restaurantbetriebes in der Hildesheimer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der Pkw VW Taigo eines 72-jährigen aus Baddeckenstedt am hinteren rechten Kotflügel/Radkasten beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

