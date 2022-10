Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einer 51-Jährigen ihre Geldbörse. Die Frau aus Kaiserslautern war gegen Nachmittag in der Fußgängerzone shoppen. Hierbei konnte sie feststellen, dass ihre Geldbörse inklusive Inhalt aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die Täter versuchten anschließend bei der Sparkasse Kaiserslautern mit der EC-Karte Bargeld abzuheben. Dort konnte diese von einem aufmerksamen Bürger aufgefunden und bei der Polizei abgeben werden. Ebenfalls zu einem Diebstahl der Geldbörse kam es am Mittwochmittag in Otterbach. Eine 94-Jährige war in einem Supermarkt einkaufen. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Tipps & Tricks gegen Taschendiebstähle unter https://s.rlp.de/zXQPN

