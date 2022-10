POL-PPWP: 34-Jährige handelt sich Ärger ein

Kaiserslautern (ots) - Zwischen Vater und Sohn ist am Mittwoch in der Innenstadt ein Streit eskaliert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen saß der 15-Jährige zur Mittagszeit mit Freunden vor dem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Als sein Vater dort auftauchte kam es zum Disput, der in einer Rangelei zwischen den ...

mehr