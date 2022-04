Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ (Versuchte) Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Viktorstraße haben zwei Unbekannte am Karfreitag (15.04.22) versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Gegen 23.45 Uhr störten Nachbarn sie, als sie dabei waren, eine Rolllade hochzudrücken.

Die Täter sollen wie folgt aussehen:

1.Person:

- männlich - stabiler gebaut - schwarze ("Bomber-") Jacke mit weißem Schriftzug auf dem Rücken "Palm Angels" - rotes Tshirt - blaue Jeans - schwarze Schuhe

2. Person:

- männlich - schlank - dunkles Oberteil mit Kapuze - dunkle Hose - helle Schuhe

Was Unbekannte am Samstag (16.04.22) aus einer Wohnung am Brokweg gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Zwischen 8 Uhr und 21.45 Uhr brachen die Täter die Türe auf. Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter 02594-7930 um Hinweise.

