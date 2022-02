Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Dinslaken (ots)

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr zu dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" in den Dinslakener Ortsteil Hiesfeld alarmiert. Während der Anfahrt wurde der Einsatzleiter über mehrere verletzte Personen in Kenntnis gesetzt. Die Erkundung vor Ort ergab, dass ein PKW und ein Kleintransporter im Kreuzungsbereich Brinkstrasse/ Oberhausener Strasse zusammengestoßen sind, jedoch keine Person im Fahrzeug eingeklemmt gewesen ist. Fünf verletzte Personen wurden von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr unterstützte bei der Versorgung der Patienten und sicherte die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab. Nach ca. zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte der Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und Hauptwache wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell