Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Auf der Wache in Lüdinghausen endete am Karfreitag (15.04.22) die Autofahrt für einen 33-Jährigen aus Haltern am See. Gegen 22.45 Uhr stoppten Polizisten ihn an der Seppenrader Straße. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Mann Cannabis, Amphetamine und Methamphetamine konsumiert hat. Zudem besitzt er keine Fahrerlaubnis. Eine Ärztin entnahm dem 33-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

