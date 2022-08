POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert mit E-Scooter verunglückt

Bocholt (ots) - Böse Überraschung an der Kasse: Als die Kundin eines Verbrauchermarktes in Bocholt-Lowick ihren Einkauf bezahlen wollte, war das Portemonnaie aus ihrer Handtasche verschwunden. Diebe hatten die Geldbörse offensichtlich unbemerkt entwendet. Zu der Tat kam es am Freitag, 12.08.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr in einem Geschäft an der Wiesenstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

mehr