POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Vermissten, Rücknahme der Vermisstenfahndung

Gronau (ots) - Immer wieder entstanden am Freitag Flammen in einem Wäldchen in Gronau. Die Feuerwehr hatte bereits in den frühen Morgenstunden den Brand zwischen der Kaiserstiege und dem Schöttelkötter Damm gelöscht, bevor sie kurze Zeit später erneut ausrücken musste. Einige Glutnester hatten sich wieder entzündet. Die Trockenheit erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Zu dem ...

