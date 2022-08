Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus gegen parkende Wagen

Ahaus (ots)

Parkende Autos beschädigt haben Unbekannte in Ahaus. Die Gewalt richtete sich am Samstag, 13.08.2022, gegen mehrere Fahrzeuge, die an der Straße Am Aabach sowie am Schäfingskamp standen. Zu den jugendlichen Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 16 bis 17 Jahre alt; einer der beiden war circa 1,80 Meter groß, hatte eine schmale Figur, ein schmales Gesicht sowie eine blonde Kurzhaarfrisur und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer khakifarbenen Hose; der zweite Tatverdächtige war circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und leicht gebräunte Haut; er war bekleidet mit einer blau-schwarzen Hose und einem dunklen Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell