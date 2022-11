Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdieb stiehlt Portemonnaie von Seniorin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Altenhagen - Am Donnerstag, 03.11.2022, erhielt ein unbekannter Mann mit einem Trick Zugang zur Wohnung einer Bielefelderin in der Straße Brockeiche. Er entwendete das Portemonnaie der Frau und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Trickdieb klingelte gegen 14:30 Uhr bei der Seniorin, gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung aus und bat um eine Spende. Unter einem Vorwand lenkte er die Frau ab, nahm ihr Portemonnaie an sich und verließ die Wohnung.

Der unbekannte Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß sein. Er wird zudem als schlank, mit blonden Haaren und einer akzentfreien deutschen Aussprache beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine weiße Kittelschürze mit einem Aufnäher eines roten Kreuzes.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell