Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Konstanz-Fürstenberg: Auseinandersetzung am Haltepunkt - Bundespolizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am 27. Mai 2022 soll es gegen 22:35 Uhr in einem Regionalzug zwischen Engen und Konstanz (SBB87715, "seehas") zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Reisenden und zwei Sicherheits-Mitarbeitern des Zugbetreibers gekommen sein. Hintergrund dürfte ein möglicher Verstoß gegen die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes im Zug gewesen sein. Alle Beteiligten stiegen sodann am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg aus, wo die Auseinandersetzung dann auch körperlich geworden sein soll. Eine Zeugin, welche das Geschehen am Haltepunkt mit dem Handy gefilmt haben dürfte, konnte von der Bundespolizei vor Ort nicht mehr festgestellt worden. Die Frau, welche sich mit einem Fahrrad von Ereignisort stadtauswärts entfernt haben soll, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei in Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus bittet die Bundespolizei um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Ereignis im Zug sowie später am Haltepunkt in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell