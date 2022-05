BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt Straftäter nach Einreise aus der Schweiz fest

Singen / Radolfzell (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat am Mittwoch (11. Mai 2022) bei grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen innerhalb weniger Stunden drei Haftbefehle an zwei Bahnhöfen im Landkreis Konstanz vollstreckt. Bei einer Kontrolle in der Regionalbahn aus Schaffhausen kommend überprüften Bundespolizisten -am Bahnhof Singen- einen 37-jährigen algerischen Staatsangehörigen, der von der ...

