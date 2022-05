BPOLI-KN: Festnahme am Bodensee-Airport Friedrichshafen

Singen (ots) - Am Dienstag (3. Mai 2022) kam es in Singen zu einer Festnahme durch die Bundespolizei. Der gesuchte Mann wurde zur Verbüßung einer Restjugendstrafe von insgesamt 868 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert. In den Morgenstunden kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen bosnisch - herzegowinischen Staatsangehörigen am Bahnhof, ...

