Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Drei Haftbefehle bei zwei Personen vollstreckt

Singen / Radolfzell (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat am Mittwoch (11. Mai 2022) bei grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen innerhalb weniger Stunden drei Haftbefehle an zwei Bahnhöfen im Landkreis Konstanz vollstreckt.

Bei einer Kontrolle in der Regionalbahn aus Schaffhausen kommend überprüften Bundespolizisten -am Bahnhof Singen- einen 37-jährigen algerischen Staatsangehörigen, der von der Staatsanwaltschaft Hechingen zur Fahndung ausgeschrieben war. Mit rechtskräftigen Urteil aus dem Jahr 2012 war er aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vom Amtsgericht Hechingen zu einer Restfreiheitsstrafe von 400 Tagen verurteilt worden. Seit gestern verbüßt er nun seine restliche Freiheitsstrafe aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren in der Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Einige Stunden später kam es auch am Bahnhof Radolfzell zu einer Festnahme. Bei der Überprüfung eines deutschen Staatsangehörigen stellten die Bundespolizisten gleich zwei Haftbefehle wegen des Erschleichens von Leistungen fest. Der 28-Jährige wurde im Sommer vergangenen Jahres vom Amtsgericht Konstanz und Anfang dieses Jahres vom Amtsgericht Radolfzell zu einer Geldstrafe verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Da er auch am gestrigen Tage die Geldsumme nicht bezahlen konnte, muss er nun für insgesamt 269 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

