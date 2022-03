POL-S: Brand eines Müllunterstands

Stuttgart-Weilimdorf/-West (ots) - Unbekannte sind am Freitag (18.03.2022) oder Samstag (19.03.2022) in eine Garage an der Mittenfeldstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 20.15 Uhr am Samstag auf bislang unbekannte Weise in ein verschlossenes Garagenabteil einer Tiefgarage und erbeuteten ein Pedelec der Marke Prophete, diverse Werkzeuge sowie mehrere Säcke mit Kaffeebohnen im ...

