Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Nachtrag

Lotte (ots)

Der Fahrer aus Melle ist nicht, wie in der Erstmeldung angegeben, 19 Jahre alt sondern 22 Jahre. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und dies in ihrer Berichterstattung zu berücksichtigen.

Erstmeldung vom 25.11.2022, 07.39 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Donnerstagabend (24.11.) nach Lotte gerufen. Ein 19-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem Audi A 3 gegen 21.45 Uhr auf der Straße Sonnenkamp in Richtung Westerkappeln. An der Kreuzung mit der Halener Straße bog er nach links in die Halener Straße ein. Zur selben Zeit fuhr ein 30-jähriger Osnabrücker mit einem Chrysler C 300 auf der Halener Straße in Fahrtrichtung Halen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, die daraufhin im angrenzenden Graben landeten. Die beiden Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen zufolge bei etwa 22.000 Euro.

