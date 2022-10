POL-AC: Überfall auf Bäckerei - Täter flüchtig

Monschau (ots) - In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in die Tankstelle an der Trierer Straße im Stadtteil Imgenbroich eingebrochen. Ein Anwohner hatte gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Täter Zugang zu den Geschäftsräumen und stahlen Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in einem Auto in ...

