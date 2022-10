POL-AC: Verkehrskontrolle in der Eifel - ein Fahrverbot droht

Stolberg (ots) - Am heutigen Morgen (10.10.2022) ist der Polizei ein Einbruch in ein Warenhaus an der Zweifaller Straße in Stolberg gemeldet worden. Im Obergeschoss haben Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Geldautomat mit massiver Gewalt aufgebrochen. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Einbruch schon in der Nacht zu Sonntag (09.10.2022) ereignet ...

mehr