Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220610-1: Unbekannte gaben sich als Handwerker aus

Frechen (ots)

Falsche Handwerker erbeuteten Bargeld

In zwei Fällen haben sich unbekannte Täter am Donnerstag (9. Juni) Zutritt zu den Wohnungen von zwei Seniorinnen verschafft. In einem Fall erbeutete ein Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im ersten Fall begab sich gegen 12.45 Uhr ein etwa 30- bis 40-jähriger Mann in einem blauen Overall und mit einer blauen Kappe zu einem Mehrfamilienhaus am Fliederweg. Eine Seniorin öffnete dem Unbekannten mit dunklem kurzem Haar die Wohnungstür, nachdem er geklingelt hatte. Der Mann habe ihren Angaben zufolge etwas von Kabeln geredet und sei dann einfach in die Wohnung getreten. Er habe sie aufgefordert das Fenster im Badezimmer zu schließen. Während sie dies tat, sei er im Wohnzimmer verschwunden und habe die Tür hinter sich geschlossen. Da die Seniorin in ihrer Bewegung eingeschränkt sei, habe sie dem Mann so schnell nicht folgen können. Kurze Zeit später habe er dann aber das Wohnzimmer und sofort auch die Wohnung verlassen. Anschließend habe die Anwohnerin bemerkt, dass der Täter Bargeld entwendet hatte.

Nur eine viertel Stunde danach soll es zu einem weiteren Trickdiebstahl am Rotdornweg gekommen sein. Dort sollen sich zwei Männer als Installateure ausgegeben haben. Die Geschädigte sollte das Wasser im Bad laufen lassen. Ungebeten habe einer der Handwerker sie ins Bad begleitet und habe nach wenigen Minuten das Badezimmer und die Wohnung verlassen. Die Seniorin stellte daraufhin eine aufgebrochene Schmuckschatulle in ihrem Schlafzimmer fest. Glücklicherweise befand sich kein Schmuck mehr darin. Der Mann, der die Dame ins Bad begleitete, soll etwa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 fragen: Wer hat im Bereich des Flieder- und Rotdornwegs zwischen 12.30 bis 13.30 Uhr Personen in Handwerkerkleidung gesehen? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben?

Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell