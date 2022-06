Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220609-3: Mehrere Fahrer von E-Scootern ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwochmorgen (8. Juni) in Hürth und Wesseling die Fahrer (33, 54) von E-Scootern kontrolliert. Beide Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Gegen 6.15 Uhr war der 54-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in Berzdorf auf der Rodenkirchener Straße unterwegs. Polizisten erkannten während der Streifenfahrt, dass an dem Roller noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Das ist seit dem 1. März jedoch nicht mehr gültig. Die aktuell gültigen Versicherungskennzeichen werden von den Versicherern in grüner Farbe ausgegeben.

In Hermülheim fuhr ein 33-Jähriger gegen 7.30 Uhr entlang der Luxemburger Straße. Anderen Polizisten fiel sofort ins Auge, dass an dem Roller des Mannes gar kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Auch am Pfingstwochenende hatten Polizisten bereits Ermittlungen gegen die Fahrer von E-Scootern einleiten müssen. Am Sonntagabend (5. Juni) war ein 33-Jähriger auf seinem Elektroroller in Hürth-Hermülheim auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An seinem Fahrzeug befand sich ebenfalls kein Versicherungskennzeichen.

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss leiteten Polizisten am Samstagabend (4. Juni) ein Verfahren gegen einen 18-Jährigen ein. Er fuhr gegen Mitternacht in Brühl-Vochem auf seinem E-Scooter entlang der Renault-Nissan-Straße. Bei seiner Kontrolle wirkte der junge Mann sehr nervös. Zudem waren seine Pupillen auffällig und seine Bindehäute wässrig. Ein Drogenvortest zeigte eine deutliche Reaktion auf THC. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später auf einer Polizeiwache entnahm.

Am Montagmorgen (6. Juni) kontrollierten Polizisten in Hürth-Hermülheim einen E-Scooter-Fahrer (39), der gegen 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Hürther Bogen unterwegs war. Er roch deutlich nach Cannabis und seine Augen waren stark gerötet. Zudem war sein Mund trocken und in den Mundwinkeln befanden sich klebrige Speichelreste. Einen Drogenvortest lehnte der 39-Jährige ab. Ein Arzt entnahm dem Betroffenen auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe.

Die Beamten des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell