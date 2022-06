POL-REK: 220609-1: Tatverdächtige nach Diebstahlsversuch gestellt

Kerpen (ots) - Zeuge verfolgte Männer bis zum Eintreffen der Polizei Am Dienstagabend (7. Juni) haben Polizisten in Kerpen-Sindorf zwei junge Männer (20,22) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Etiketten von Kleidungsstücken gelöst und das Diebesgut in einem präparierten Rucksack und am Körper tragend entwendet zu haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen ...

