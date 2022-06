Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220608-4: Mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen

Kerpen (ots)

Zeuge verfolgte Männer bis zum Eintreffen der Polizei

Am Dienstagabend (7. Juni) haben Polizisten in Kerpen-Sindorf zwei junge Männer (20,22) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Etiketten von Kleidungsstücken gelöst und das Diebesgut in einem präparierten Rucksack und am Körper tragend entwendet zu haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und bitten Zeugen, die die Tat oder weitere Komplizen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 19.15 Uhr bemerkte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts an der Kerpener Straße, dass ein Mann (20) Kleidungsstücke in einer Umkleide probierte. Im Anschluss fand er ein abgeschnittenes Etikett in der Tasche einer zurückgelassenen Hose. Der Zeuge folgte dem Verdächtigen, der fluchtartig das Geschäft verließ, als er ihn bemerkte. Mit einem Komplizen flüchtete der 20-Jährige in Richtung Antoniusstraße. Der Zeuge folgte den Beiden und verständigte derweil die Polizei.

Beamte stellten einen der Verdächtigen auf der Antoniusstraße und den anderen in einem Gebüsch auf einem Fußweg zwischen Antonius- und Bodelschwinghstraße. Bei einer Durchsuchung der beiden Männer fanden die Polizisten neben einer Schere, abgetrennte Preisschilder und in einem präparierten Rucksack neue Sportschuhe sowie ein neuwertiges Smartphone. Einer der mutmaßlichen Diebe trug außerdem auffallend neue Kleidung. Die Beamten nahmen die beiden zunächst zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache und nahmen die zuvor aufgefundenen Gegenstände in Verwahrung. Es stellte sich heraus, dass sie bereits mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten waren. Die Polizisten nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Mit einem Polizeihund suchte eine weitere Polizistin den Fluchtweg ab. Gemeinsam mit ihrem Vierbeiner fand sie ein weiteres Preisschild. Kriminalbeamte vernahmen die beiden Tatverdächtigen, die sich jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell