Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kellerraum

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kellerraum Rotenburg - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend (17.07.) bis Dienstagmorgen (20.07.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im "Breitinger Kirchweg" ein. Durch Aufbrechen eines Bügelschlosses gelangten die Langfinger in den Keller, aus dem sie einen schwarzen E-Scooter der Marke "Kickster S", Modell "Berlin", entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 200 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke, Pressesprecherin

