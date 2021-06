Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250621-476: Telefonbetrüger erfolgreich - Reichshofer Ehepaar übergibt hohen Betrag an Unbekannte

Reichshof (ots)

Einen hohen Betrag hat ein Seniorenehepaar aus Reichshof-Hunsheim am Donnerstag (24. Juni) an Betrüger übergeben. Die Eheleute (88 und 84 Jahre) erhielten gegen 14 Uhr einen Anruf einer weiblichen Person. Die Anruferin gab ich als Enkelin aus und gab an für den Kauf einer Eigentumswohnung kurzfristig eine größere Summe Bargeld zu benötigen. Im weiteren Verlauf erhielt das Ehepaar auch Anrufe von angeblichen Mitarbeitern ihres Geldinstituts sowie von einem Notar, die alle die Geschichte der "Enkelin" bestätigten. Letztendlich übergaben die Eheleute um 17 Uhr eine hohe Summe an eine unbekannte Frau, die sich als Freundin der Enkelin ausgab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat im Bereich Berghausener Straße / Pastor-Göbel-Weg eine etwa 1,50 - 1,60 Meter große Frau gesehen? Die Frau war etwa 30-40 Jahre alt, hatte dunkle, nach hinten gekämmte Haare, trug einen roten Pullover mit kurzen Ärmeln und einen dunklen Rock.

Wer hat vor oder nach 17 Uhr im Raum Hunsheim verdächtige Fahrzeuge evtl. auch Taxiunternehmen bemerkt?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Tipps der Polizei zum Thema "Enketrick" finden Sie auf unserer Internetseite unter https://polizei.nrw/artikel/der-enkeltrick

