Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220509-2: Einbruch in Keller - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Am späten Mittwochabend (8. Juni) hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Wesseling verschafft und eine Kellertür aufgehebelt. Polizisten suchen Zeugen, die die Tat oder einen etwa 30 Jahre alten und etwa 170 bis 180 Zentimeter großen Mann beobachtet haben, der von der Tatörtlichkeit weggelaufen ist. Er soll sehr schlank sein und bei der Tat dunkle Kleidung getragen haben. Auffällig waren seine schwarzen Schuhe mit Nike Emblem und eine New York Kappe. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler.

Gegen 23.45 Uhr soll ein Anwohner des Mehrfamilienhauses, der gerade vor dem Haus geparkt hatte, den Unbekannten in Richtung Hubertusstraße weglaufen sehen haben. Als er ins Haus ging, bemerkte er, dass das Licht im Keller brannte und die Kellertür aufgebrochen wurde. Ob der Täter etwas entwendete ist derzeit noch unbekannt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell