Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenkunft aufgelöst

Uslar (ots)

Schönhagen, Uslarer Straße, Freitag, 20.00 Uhr - Samstag, 00.30 Uhr

Verstoß gegen die Corona - Verordnung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bekannt, dass sich in einem Jugendraum in Schönhagen mehrere Personen entgegen der aktuell geltenden Corona - Verordnung aufhalten und dort feiern. Bei einer Überprüfung wurden insgesamt 17 Personen festgestellt, die ohne Mundnasenschutzbedeckung und Einhaltung von Mindestabständen tanzen sowie Alkohol konsumieren. Es handelte sich um Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 25 Jahren. Entsprechende Platzverweise wurden erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell