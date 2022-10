Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - PKW fährt in Vorgarten und flüchtet

Nienburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 14.10.2022, gegen 00.15 Uhr ereignete sich an der Ampelkreuzung Vornhäger Straße/Am Johanneshof ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist aus ungeklärter Ursache mit einem dunkelblauen PKW in den Vorgarten eines dortigen Grundstücks gefahren. Hierbei wurden Zaunelemente sowie Grünfläche und auch der PKW selbst beschädigt. Am Unfallort konnten u.a. Fahrzeugteile einer Stoßstange sowie ein VW-Emblem festgestellt werden. Der PKW-Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Johannisring.

Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 05721/ 40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell