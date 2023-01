Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Illingen - Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

Welver (ots)

Im Laufe des vergangenen Freitages kam es im Ortsteil Illingen zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. In der Zeit von 17:45 Uhr bis 20:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Illinger Straße, indem sie ein Terrassenfenster aufhebelten. In der Wohnung wurden zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Entwendet wurden Schmuckgegenstände sowie eine Geldbörse. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 18:15 Uhr und 22:00 Uhr in derselben Straße. Auch hier drangen Einbrecher über eine Balkontür in ein Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Es steht noch nicht fest, ob die Täter in diesem Objekt "erfolgreich" waren. Darüber hinaus wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Bewerstraße mitgeteilt. Im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 22:15 Uhr gelang es den Tätern, durch gewaltsames Öffnen eines Küchenfensters das Haus zu betreten. Eine Vielzahl von Schränken und Behältnissen wurde geöffnet und durchsucht. Bei dieser Tat fiel den Tätern ein Schreckschussrevolver in die Hände. Mit diesem konnten sie den Tatort unerkannt verlassen. Die Tatorte liegen nur wenige Gehminuten auseinander. Es ist davon auszugehen, dass die Taten von ein und demselben Täter oder derselben Tätergruppe verübt wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

