Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Brüel (ots)

Am Dienstagmorgen sind zwei Personen bei einem Auffahrunfall auf der B 104 bei Brüel leicht verletzt worden. Eine 35-jährige Autofahrerin war ersten Erkenntnissen zu Folge auf einen vorausfahrenden Transporter, welcher nach links abbiegen wollte, aufgefahren. Die Autofahrerin sowie ihre 15-jährige Mitfahrerin kamen anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. PKW also auch Transporter waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße an der Unfallstelle für etwa eine Stunde vollgesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

