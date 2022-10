Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Parchim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 in Parchim ist am Dienstagmorgen eine 18-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll die Fahrradfahrerin in der Lübzer Chaussee eine Ampel überquert haben und hierbei von einem herannahenden PKW erfasst worden sein. In weiterer Folge stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich schwer. Die 18-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos musste die B 191 an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Der bei diesem Unfall vorläufig geschätzte Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

