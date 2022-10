Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verdacht der Brandstiftung in Plauer Kirche - Polizei sucht Zeugen

Plau am See (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Kleinbrand in der Plauer Marienkirche, bei dem keine Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zu Folge sollen dort etwa 30 Kerzen durch unbekannte Täter angezündet worden sein, wie der Polizei am Sonntag bekannt wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich durch das Kerzenfeuer ein kleiner Brand. Hierdurch wurden mehrere, an dem Kerzenständer angrenzende Sitzbänke verrußt. Das Feuer erlosch letztendlich von selbst, als das Kerzenwachs verbrannt war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Hinweise zum Vorfall bzw. zu auffälligen Personen am Kirchplatz 1 nimmt die Polizei in Plau am See (Telefon: 38735/8370) entgegen.

