Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Mellrich - Wohnungseinbrüche

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter drangen am Freitag, 06.01. im Zeitraum von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "Am Jakobsberg" ein. Die/der Einbrecher näherte/n sich unbemerkt dem an die Feldflur angrenzenden Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand von Mellrich und hebelten eine rückwärtige Zugangstür auf. Im Haus wurden diverse Räume betreten und durchsucht. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ein zweiter Einbruch wurde in nur sehr geringer Entfernung im Unteren Twerweg festgestellt. Hier hatte Unbekannte in der Zeit von 17.50 Uhr bis 00:30 Uhr ein gartenseitiges Fenster aufgehebelt und das Einfamilienhaus betreten. Sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss wurden aufgesucht und nach Wertsachen abgesucht. Auch in diesem Fall konnte mögliches Diebesgut noch nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzusammenhang nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000 entgegen. (sn)

