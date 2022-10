Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreis Konstanz) Polizei hat Motorradfahrer im Blick

Moos/Engen (ots)

Die Verkehrspolizei hat am Montag an den beliebten Motorradstrecken zum "Schienerberg" und "Hegaublick" groß angelegte Kontrollen durchgeführt. Tempomessungen und Überprüfungen der Zweiräder führten zu einigen Beanstandungen. Elf Biker mussten am Ende wegen schweren Mängeln ihre fahrbare Untersätze stehen lassen. Spätsommerliches Wetter hatte für einen regen Ausflugsverkehr auf den Strecken zwischen Bankholzen und Schienen sowie Engen und dem Parkplatz "Hegaublick" gesorgt. Weil auf den dortigen Landesstraßen oft auch zu schnell gefahren wird, überwachten die Polizei auf den größtenteils kurvenreichen Strecken die einzuhaltenden Geschwindigkeiten. Unter mehr als 500 gemessenen Fahrzeugen wurden insgesamt 110 Tempoverstöße registriert. 35 davon gingen auf das Konto von Motorradfahren, die zu schnell unterwegs waren. Doch nicht nur das Tempo stand im Blick der fachkundigen Verkehrsexperten der Verkehrspolizei und spezialisierten Beamten des Polizeipräsidiums "Einsatz", sondern auch der Zustand des Zweirades. 16 Mal beanstandeten die Beamten die Beleuchtung, sowie vorgeschriebene Anbauteile. Zwei Mal war wegen unzulässigen Veränderungen an der Maschine die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Vier Motorräder waren wegen Umbauten viel zu laut. Sie müssen mit Anzeigen rechnen. Außerdem stellen die Beamten Mängelberichte aus. Die Kontrolle am Feiertag war vor allem unter Verkehrssicherheitsaspekten durchgeführt worden. Gerade im Herbst lauern besonders für Motorradfahrer viele Gefahren. Schlüpfrige Fahrbahnen, eine tiefstehende Sonne, Nebel und Tau fordern von den Fahrern einen besonnenen Umgang mit dem Gasgriff, um Unfälle zu vermeiden. Im letzten Jahr nahmen die Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz insgesamt 275 Motorradunfälle auf. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Unfälle zwar ab, jedoch verloren auch zwei Motorradfahrer bei Unfällen ihr Leben. Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Zahl der Zweiradunfälle wieder deutlich an. Zudem nahm die Zahl der Unfälle mit verletzten Personen gegenüber dem Vorjahr wieder zu. Oft verzeichnet die Polizei dabei wiederum als Hauptunfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit. Motorradkontrollen sind für die Polizei keine Gängelei, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Für sie war es am Montag wichtig, insbesondere Raser und Bastler auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hinzuweisen. Dass sie damit richtig lagen, zeigten auch vielen Passanten, die die Kontrollen mit einem "Daumen hoch" - Wink deutlich sichtbar befürworteten.

