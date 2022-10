Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkrs. VS) Beim Überholen in den Gegenverkehr

Mönchweiler (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind bei einem missglückten Überholmanöver auf der Königsfelder Straße am Dienstagnachmittag entstanden. Wie die Polizei bislang feststellte, überholte eine 31-jährige Fahrerin eines Mitsubishi auf der Landesstraße 181 einen vorausfahrenden Traktor, obwohl Gegenverkehr kam. Noch auf Höhe des Traktors kollidierte sie nahezu frontal mit dem Mini-Van eines 71-Jährigen. Die Autoinsassen, darunter auch eine 21-jährige Mitfahrerin im Mitsubishi wurden von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verletzungsgrad ist noch unklar. Die Polizei geht aber derzeit von leichteren Verletzungen aus. Wegen des Unfalls musste der Verkehr in Mönchweiler und in Königsfeld umgeleitet werden. Es kam zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell