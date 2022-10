Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen - Ehingen, Lkrs. KN) Autoanhänger spurlos verschwunden

Ehingen (ots)

Ein Autoanhänger, der am Wochenende in der Hegaustraße vor einem Anwesen abgestellt war, ist vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten gestohlen worden. Der Anhänger der Marke Honold hat eine Ladefläche von etwa drei Quadratmeter und einen Zeitwert von rund 1000 Euro. An ihm waren die Kennzeichen KN-CH 459 angebracht. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Polizeiposten Engen unter Tel.-Nr. 07733 94090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell