Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Ladendieb samt Beute erwischt

Singen (ots)

Die Polizei hat am Samstag einen Ladendieb festgenommen, der in einem Bekleidungshaus in der Eckhard Straße verschiedene Kleidungsstücke mitgehen ließ. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 44-jährige Verdächtige mit einem Messer die Warensicherungen entfernt und die Kleidung im Wert von über 700 Euro in eine Einkaufstasche verstaut, mit der er sich davonmachen wollte. Das Modehaus hielt ihn an und erstattete Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell