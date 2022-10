Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel)Vergessenes Essen löst Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft aus

Singen (ots)

Ein Brandalarm ist am Montagabend kurz nach 19 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft "Am Posthalterswäldle" ausgelöst worden. Die Feuerwehr Singen rückte mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Polizei und Wehr bemerkten aber weder Feuer noch Flammen. Lediglich ein Topf mit Essen war auf dem Herd vergessen worden und angebrannt, weshalb es zur Alarmauslösung kam. Ein Personen - oder Sachschaden entstand nicht.

