Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autoscheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Nothammer hat ein 41-Jähriger am Dienstagabend, 2. August 2022, in Erle die Scheibe eines Autos eingeschlagen und ist anschließend von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden. Zeugen bemerkten den Mann gegen 21.25 Uhr in einem Hinterhof an der Hermannstraße, wo er die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges einschlug und dieses durchsuchte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hielten die Zeugen den 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest. Dieser wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell