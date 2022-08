Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Donnerstag, 28. Juli 2022, eine Geldbörse aus einer Wohnung in Schalke entwendet hat. Der Unbekannte verschaffte sich um 14 Uhr unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen zu müssen, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kurt-Schumacher-Straße. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Unbekannte eine Geldbörse aus dem Schlafzimmer. Anschließend verließ er die Erdgeschoßwohnung über den Balkon und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Flüchtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze braune Haare und war glattrasiert. Er trug ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln. Sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen oder seinem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell