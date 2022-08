Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke sind am Freitag, 29. Juli 2022, zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer war um 18.46 Uhr mit seinem Wagen auf der Overwegstraße unterwegs. Kurz vor der kreuzenden Gewerkenstraße bremste der Gladbecker sein Fahrzeug an einer roten Ampel ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem bereits an der Haltelinie wartenden Auto einer 26-jährigen Gelsenkirchenerin nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde der 25-Jährige schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Wagen der Gelsenkirchenerin wurden ihre fünf und acht Jahre alten Töchter sowie ihr 27-jähriger Beifahrer aus Mönchengladbach leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

