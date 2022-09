POL-WES: Moers - Sechs verletzte Polizeibeamte nach Einsatz auf der Moerser Kirmes

Wesel (ots) - Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Pkw die Oberndorfstraße (B 8) in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Hausnummer 5 geriet der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Fahrzeug einer ...

mehr