POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter Tatverdächtiger begeht zwei Ladendiebstähle in kurzer Zeit - Wer kann Hinweise geben ?

Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, innerhalb von drei Tagen zwei Ladendiebstähle in Bonn begangen zu haben.

Zunächst soll er am25.06.2022 in einer Parfumerie in der Bonner Innenstadt Waren im Wert von 70 Euro gestohlen haben. Drei Tage später, am 28.06.2022 soll er Tabakwaren aus einem Kiosk in Tannenbusch im Wert von ca. 150 Euro gestohlen haben.

In beiden Fällen wurden die Diebstähle durch Überwachungskameras fotografiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um denselben Tatverdächtigen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt haben, werden nunmehr auf richterlichen Beschluss Fotos der Person veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/84508 und https://polizei.nrw/fahndung/84511 abrufbar.

Wer Hinweise zu der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228/ 15-0 oder per mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

