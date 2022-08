Polizei Bonn

POL-BN: Tatort Parkplatz: Trickdieb stiehlt Handtasche in Bornheim-Hersel

Polizei gibt am Donnerstag auf dem Bonner Münsterplatz Tipps zum Schutz vor Dieben

Bonn (ots)

Parkplätze vor Einkaufsmärkten bieten Trickdieben gute Tatgelegenheiten. Gerade zu den Hauptgeschäftszeiten herrscht dort ein reges Fahrzeug- und Personenaufkommen. Die Kunden sind damit beschäftigt, die Einkäufe in die Kofferräume ihrer Autos zu laden. Dabei stören Handtaschen, Portemonnaies und Mobiltelefone. Sie werden auf dem Beifahrersitz abgelegt.

Genau darauf wartete auch ein bislang Unbekannter, der am Dienstag (02.08.2022) in Bornheim, die Handtasche einer 77-jährigen Frau entwendete. Ihr Auto stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Roisdorfer Straße in Bornheim-Hersel. Sie hatte ihre Handtasche auf der Rückbank ihres Fahrzeuges abgestellt, um ihre Einkäufe in den Kofferraum zu laden. Dabei wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. Er zeigte auf mehrere auf dem Boden liegende Geldmünzen und fragte die Frau, ob sie Geld verloren habe. Daraufhin bückte sich sich, um die Münzen einzusammeln.

Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihre Handtasche aus dem Fahrzeug gestohlen worden ist. Von dem etwa 20-jährigen Tatverdächtigen, der möglicherweise auch einen Komplizen hatte, fehlt bislang jede Spur.

In diesem Zusammenhang appelliert die Bonner Polizei: "Mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Deponieren Sie Ihre Taschen, Mobiltelefon oder Portemonnaies nie von außen sichtbar im Auto. Halten Sie Ihre Wertgegenstände stets im Auge!"

Weitere Informationen zum Schutz vor Dieben erhalten Interessierte auch auf der Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Veranstaltungshinweis: Senior*innen-Präventionstag auf dem Bonner Münsterplatz am 04.08.2022

Am Donnerstag, 04.08.22, von 10:00 bis 16:00 Uhr wird die Polizei Bonn auf dem Münsterplatz in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bonn einen Senior*innen-Präventionstag durchführen. Den Senior*innen wird an diesem Tag die Möglichkeit geboten, sich ausgiebig über verschiedene Themen zu informieren und beraten zu lassen.

Das an diesem Tag speziell auf die Bedürfnisse von Senior*innen zugeschnittene Beratungsprogramm wird von den Experten der Kriminalprävention mit den Themen Diebstahl-/Einbruch-Schutz, falsche Polizeibeamte und/oder Enkeltrick abgerundet.

