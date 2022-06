Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrerin bei Unfall in Leipziger Straße schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am heutigen Dienstagmorgen ereignete sich in der Leipziger Straße in Kassel ein Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin, bei dem die 57-jährige Zweiradfahrerin aus Kassel schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichtet, war eine 56 Jahre alte Frau aus Kassel mit ihrem BMW gegen 6:10 Uhr vom Grundstück eines Autohauses, schräg gegenüber des Herwigsmühlenwegs, nach rechts auf die Leipziger Straße in Richtung Kaufungen gefahren. Von rechts kam zu dieser Zeit die 57-jährige Radfahrerin. Diese fuhr verbotswidrig auf dem aus ihrer Sicht linken Gehweg in Richtung Innenstadt, anstatt den Schutzstreifen für Radfahrende am rechten Fahrbahnrand zu nutzen. Die Autofahrerin achtete beim Verlassen des Grundstücks offenbar nicht auf die von rechts kommende Radfahrerin und erfasste diese frontal mit ihrem Pkw. Die 57-Jährige wurde mit ihrem Damenrad auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, bis sie schließlich nahe der Gleise in der Fahrbahnmitte auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

